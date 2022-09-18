تمتد لـ9 أيام.. تركي آل الشيخ يطلق فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ92

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن الفعاليات التي ستشهدها المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن الفعاليات والأنشطة التي تأتي تحت شعار "هي لنا دار" ستستمر 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وذكر التقرير: "تتهيأ مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات تايفون وف - 15 إس وتورنيدو وف - 15 سي في 14 مدينة".

وأضاف: "تشارك القوات البحرية الملكية السعودية، بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض الخيّالة، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، واستعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، واستعراض جوي بالطائرات العامودية".

وتابع: "تساهم وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركة نوعية تصنع تجربة ثرية للزوار تحت عنوان (فعاليات عز الوطن)، ستضم مسرحًا افتراضياً للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، وعروضًا موسيقية حية تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة، إضافة إلى أجنحة ترفيهية متنوعة لكافة الفئات العمرية، تمزج بين المتعة والفائدة".

ولفت التقرير إلى أن "العاصمة الرياض ومدينة جدة ستشهدان حدثاً مميزاً، يتمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسة، لتشكل موكباً وطنياً مهيباً يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي".

وأوضح التقرير: "تحتضن 13 منطقة من مناطق المملكة مهرجانات تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل؛ سيتم إطلاقها في الحدائق والمتنزهات العامة، وتضم عشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية الضخمة التي ستزيّن سماء 18 مدينة في مختلف المناطق.. وتضم المهرجانات منصات تفاعلية للعروض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.. وتحتضن مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة "الأوبريت الوطني" الذي سيروي تاريخ البلاد عبر العصور بمؤثرات وتقنيات مبهرة من خلال لوحات فنية فلكلورية مبتكرة، إضافةً إلى إطلاق معرض تاريخي مصاحب للأوبريت يبرز تاريخ السعودية.. فنياً؛ ستشهد عدد من مدن المملكة مجموعة من الحفلات للاحتفاء باليوم الوطني في الرياض وأبها والقصيم وجدة والأحساء؛ يحييها نجوم الطرب السعودي والخليجي والعربي، إذ سيشدو فيها الفنانون محمد عبده وعبادي الجوهر ورابح صقر وماجد المهندس وأحلام وأنغام وأحمد سعد".