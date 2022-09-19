كيف ردّت أحلام على تغريدة إعلامي سعودي قال إنها "لن تصبح أصالة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها على تويتر، على تغريدة إعلامي سعودي قال إنها "لن تصبح أصالة"، مؤكدة أنها لا تريد أن تكون إلا نفسها.

وكتب الإعلامي السعودي فهد الأحمدي، عبر حسابه على تويتر: "لن تصبح أصالة"، وذلك تعليقا على تغريدة من الصحفي عبدالرزاق البجالي الذي نشر مقطع فيديو من إحدى أغاني أحلام، قائلا: "حدثني عن الفن أحدثك عن أحلام".

وردّت أحلام على تغريدة الأحمدي، قائلة: "يا حليلك من قال لك إني أبي (أريد) أكون أصالة، أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام".

ومن المقرر أن تشارك أحلام بحفل غنائي في السعودية، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ92.