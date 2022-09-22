وفاة هشام سليم بعد صراع مع المرض.. وأشرف زكي: وداعا يا رفيق العمر

دبي، الإمارات العربية الماحدة (CNN) – نعى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، الممثل الشهير هشام سليم، الخميس، بعد أن وافته المنية إثر إصابته بمرض السرطان.

وكتب زكي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "وداعا يا صديق العمر"، وأرفق المنشور بصورة للممثل الراحل.

ويُعتبر سليم من أبرز الممثلين المصريين الذين سطع نجمهم في تسعينيات القرن الماضي إذ شارك في العديد من المسلسلات والأفلام التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية على حد سواء.

ومن أبرز أدوار الفنان الراحل مشاركته في مسلسل "ليالي الحلمية" وبعدد من الأفلام التي كان أبرزها دوره في فيلم "الناظر" مع الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين.

وكان قد كشف سليم عن إصابته بالسرطان قبل أشهر وطمأن محبيه بأنه بصحة جيدة دون أن يكشف المزيد عن حالته الصحية.

يذكر أن هشام سليم هو الابن الأصغر لأسطورة النادي الأهلي القاهري، صالح سليم، والذي يُعتبر أحد أبرز الرؤساء الذين مروا على تاريخ النادي.