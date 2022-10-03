(CNN)-- وافقت كيم كارداشيان على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الرسوم المدنية بعد أن روجت نجمة تلفزيون الواقع لعملات رقمية على موقع انستغرام.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كارداشيان بعدم الكشف عن أنها حصلت على 250 ألف دولار لنشر منشورها على انستغرام. بالإضافة إلى دفع الغرامة، وافقت على التعاون مع التحقيق المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

قال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات: "هذه الحالة تذكير بأنه عندما يؤيد المشاهير أو المؤثرون فرص الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول المشفرة، فهذا لا يعني أن هذه المنتجات الاستثمارية مناسبة لجميع المستثمرين. نشجع المستثمرين على النظر في المخاطر والفرص المحتملة للاستثمار في ضوء أهدافهم المالية".

وافقت كارداشيان أيضًا على عدم الترويج لأي أوراق مالية مشفرة لمدة ثلاث سنوات.

قال بيان من محاميها: "آنسة. كارداشيان سعيدة بحل هذه المسألة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. لقد تعاونت كارداشيان بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ البداية وهي على استعداد لبذل كل ما في وسعها لمساعدة لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الأمر. أرادت أن تجعل هذه المسألة وراءها لتجنب نزاع طويل الأمد. الاتفاق الذي توصلت إليه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات يسمح لها بالقيام بذلك حتى تتمكن من المضي قدمًا في العديد من الأنشطة التجارية المختلفة".

وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كارداشيان انتهكت بند مكافحة الترويج لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وافقت كارداشيان على الأمر دون الاعتراف أو نفي نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تتضمن التسوية غرامة قدرها مليون دولار ومصادرة الدفعة البالغة 250 ألف دولار التي تلقتها، بالإضافة إلى الفائدة.

غرد غينسلر، قائلاً: "لا تتوافق حوافز أي شخص مشهور أو مؤثر بالضرورة مع حوافزك". وقال إن جمهور المستثمرين يجب ألا يخلط بين مهارات المشاهير "والمهارات المختلفة للغاية اللازمة لتقديم المشورة الاستثمارية المناسبة".

في 13 يونيو/ حزيران 2021، كتبت كارداشيان على انستغرام، "هل أنتم مهتمون بالعملات المشفرة؟ هذه ليست نصيحة مالية ولكن مشاركة ما أخبرني به أصدقائي عن عملة ethereum max!" لقد أضافت علامات تصنيف مختلفة، بما في ذلك كلمة #إعلان، إلى جانب #emax، من بين أمور أخرى.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن لدى كيم كارادشيان 225 مليون متابع على انستغرام وقت النشر.

قال غينسلر في مقابلة على قناة CNBC يوم الإثنين، إن وضع علامة إعلان ad# غير كافٍ للامتثال لقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالترويج للاستثمارات.

"إذا كنت تعلن عن العطور، أو تعلن عن منازل لقضاء العطلات أو أي شيء آخر على الإنترنت، فهناك العديد من القوانين المتعلقة بذلك. لكن هذه هي قوانين الأوراق المالية.

تقدر القيمة الصافية لثروة كارداشيان بنحو 1.8 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس. لذا فإن غرامة 1.26 مليون دولار هي ما يعادل غرامة أقل من 100 دولار لعائلة أمريكية نموذجية، والتي يبلغ صافي ثروتها حوالي 122000 دولار، وفقًا لآخر تقدير للاحتياطي الفيدرالي.