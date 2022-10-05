السعودية.. أكثر أسباب "تلبس الجن" بتصريح راق شرعي ورد باحث يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات الراقي الشرعي السعودي، صالح الزهراني حول قضية "تلبس الجن" بالإنسان وخصوصا النساء، ورد الباحث الشرعي السعودي، تركي الغامدي على ذلك، الأمر الذي أثار تفاعلا.

التصريحات أتت خلال مقابلة على قناة الإخبارية السعودية حيث قال الراقي صالح الزهراني ردا على سؤال حول "أين تتركز الإصابات بالمس عند النساء أم الرجال؟" ليجيب قائلا: "عند النساء في التبرج، تجدها متبرجة حتى في قصر الأفراح وهم نساء مع بعضهم تجد التبرج بشكل مخيف جدا.."

وأضاف الزهراني: "يتكلم أحد الجن يقول لك لو يكشف الغطاء للإنس لأغمي عليهم من كثرة الشياطين والجن الموجودين في قصور الأفراح.."

وردا على سؤال إن كان هناك جن يدخل جسد الإنسان؟ رد الباحث الغامدي في المقابلة ذاتها: "انا احترم الرأي الآخر، أنا بعد بحث طويل أرى أن المسألة هذه ليست صحيحة لكن حتى على رأي الذين يقولون بهذا الرأي، ما يحصل اليوم لا علاقة له بهذا الرأي الفقهي مطلقا، الي قاعد يصير لعب في نفسيات الناس بشكل خطير واي واحد يقدر على القارئ يعطيه فيلم ومعروف الذين عندهم أزمات نفسية يجيبلك أفلام وهذا يدمر نفسيات الناس الي حولهم كأن في قوة خارقة تدمر نفسياتهم وأخلاقهم والواحد يصير يشك في كل من حوله".