دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة نشرها صاحب حساب يحمل اسم محمد القاضي، تساءل فيها قائلا "لماذا خلقنا الله؟.. لنعبده.. وهل هو بحاجة لعبادتنا.. لا.. اذا لماذا خلقنا الله؟.. نشوف اجاباتكم".

رد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد قائلا بتغريدة: "وفق رأي بعض المتكلمين والفلاسفة وأهل التصوف، خلق الله الوجود ليرى ذاته فيه، فالملك مثلا ليس ملكا دون رعية، وكذلك الموجودات إنما وجدت لتعكس ألوهية الإله".

أما صاحب حساب نايف الفقير فعلق قائلا: "اعتقد ان الله اعطى للإنسان نفحة الوهية من روحه ليكون صاحب قرار فيأتي او يذهب بإرادته".

وأدلى صاحب حساب mohammad برأيه قائلا: "أشهر الاجابات على "لماذا خلقنا الله"؟إظ هار عظمته وقدرته للخلق.. الابتلاء والاختبار واقامة الحجة.. الاجابتان تعودان لإقرار الحاجة، والثانية تعيدنا لسؤال: اذا كان قد علِم بعلمه المطلق قدر الخلق في الحياة وحتى البعث، فما الغاية من اقامة الحجة على المسيّرين جبراً للإيمان أو الكفر؟"

من جهته قال صاحب حساب Abo Anas قائلا: "لماذا خلقنا الله؟ لينفع بعضنا بعضا، فعبادة الله هي نفع الناس من غيرِ منٍّ و لا أذى و بالتالي معنى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) أي و ما خلقت الجن و الإنس إلا لينفع بعضهم بعضا من غيرِ منٍّ و لا أذى، أما الله تعالى فهو الغني(ما أريد منهم من رزقٍ ..)"