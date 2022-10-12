ولي عهد دبي يعلن نجاح الاختبارات النهائية لـ"المستكشف راشد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بـ"المستكشف راشد"، الذي من المقرر أن ينطلق في مهمة لاستشكاف القمر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكتب الشيخ حمدان بن محمد، في حسابه عبر تويتر: "نشكر فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز "المستكشف راشد".

وقال الشيخ حمدان بن محمد: "نعلن نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها... وجهتنا المقبلة سطح القمر".

حسب الجدول الزمني المخطط، يخضع المستشكف لاختبارات في فرنسا وألمانيا قبل شحنه إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم إطلاقه على متن صاروخ "سبيس اكس فالكون 9" في نوفمبر/ تشرين الثاني.