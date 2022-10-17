دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات مستشار الإرشاد الأسري السعودي فهد بن مسلم، حول الزواج من زوجة ثانية، على قناة "السعودية" التلفزيونية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى نشر فيديو آخر لتوضيح تصريحاته.

وفي مداخلة مع برنامج "صباح السعودية"، قال إن "الزواج في الغالب من الزوجة الثانية هو مصدر سعادة للزوجة الأولى وليس مصدر شقاء"، مضيفا أن الزوجة الثانية ستتحمل نصف المسؤوليات التي كانت تتحملها الزوجة الأولى، كما ستحظى بثلاث أيام أسبوعيا بعيدا عن أعباء الحياة الزوجية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الزوجة الأولى قادرة على تحمل المسؤوليات بنفسها ولا تريد من يساعدها، قال فهد بن مسلم إن الزواج من امرأة واحدة هو الأفضل طالما أنها ترضي زوجها، بحسب تعبيره.

واعتبر فهد بن مسلم أن زواج الرجل من امرأة ثانية هو لتوفير الراحة للزوجة الأولى، وقال إن الزواج من امرأة ثانية "مكافأة" للزوجة الأولى "لأنها كبرت شوية" وتحتاج إلى الراحة والاهتمام بذاتها وأبنائها، مضيفا أن الزوجة الثانية "تشيل عنها نصف الحمل".

ووسط الجدل الذي أثارته تصريحاته، نشر فهد بن مسلم مقطع فيديو بعنوان "توضيح حول موضوع الزوجة الثانية"، قائلا إنه لا يدعو الرجال إلى اتخاذ زوجة ثانية، مضيفا أن اللقاء "مقتطع"، وتابع بالقول: "أنا لم أقل للرجل أن يتزوج على زوجته، أنا قلت إذا كانت المرأة لم تقصر وأعطت وتفانت ومتفاهمة مع زوجها فليس لديه حق بالزواج عليها".

واستكمل توضيحه قائلا: "أنا قلت إن الزوج يمكن أن يتزوج على زوجته إذا كانت مريضة وطريحة الفراش ولا تستطيع إعطاءه واجبها".