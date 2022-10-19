دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن سعادتها بإقامة أول حفل لها في السعودية، موجهة شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

وكتبت وهبي عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".

وأضافت الفنانة اللبنانية قائلة: " شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ أفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي"، حسب قولها.

وجاء تعليق وهبي بعد إعادة نشر تغريدة لآل الشيخ قال فيها: " تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي".