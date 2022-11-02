قبّلت قدميه.. شاكيرا تثير تفاعلا بفيديو مع والدها في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو للمغنية الكولومبية شاكيرا، إعجاب مغردين على موقع تويتر، بعد أن ظهرت وهي تقبّل قدمي والدها بعد أن بدأت حالته الصحية بالتحسن.

ونشرت الفنانة الكولومبية المقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، وعلّقت عليه بالقول: "الحياة هي ما يحدث بين زيارات المستشفى وأزياء الهالووين"، حسب قولها.

وعلّق الإعلامي اللبناني، نيشان على المقطع بالقول: " وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا"، في اقتباس لآية قرآنية.

وكتبت الصحفية فاطمة داوود: "شو هي الحياة غير شوية حب؛ وشاكيرا بنجاحها العالمي وثروتها وشهرتها ما نسيت تكون "قلب" كبير لوالدها؛ بوقت فيه ناس بيتخلوا عن اهلهم بالكبر وبيرموهم، قد تكون السوشيل ميديا سلبية لكن شاكيرا غيرت المفهوم... مؤثرة".

وكتب مصفف الشعر والمغني اللبناني جو رعد عبر صفحته الموثقة على تويتر: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هيدا الفيديو المتداول المغنية العالمية شاكيرا علا أثر فيا كثير كيف بتساعد والدها وبتبوس رجليه أكرم أباك وأمك، لكي تطول أيامك على الارض"، حسب قوله.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام إسبانية أنباء عن دخول والد شاكيرا إلى أحد مستشفيات مدينة برشلونة بعد تعرضه للسقوط، إذ نقلت هذه الأنباء عن الفريق الإعلامي للمغنية الكولومبية.