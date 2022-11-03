محامي شيرين عبدالوهاب يعلن خروجها من المستشفى: بصحة جيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب خروجها من المستشفى، الخميس.

وكتب قنطوش، في صفحته على فيسبوك: "الحمدلله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات".

وكان قنطوش قد نشر، الأربعاء، تسجيلا صوتيا منسوبا لشيرين تطالبه فيه بمساعدتها للخروج من المستشفى، مشيرة إلى أنها في المستشفى منذ 20 يوما وأصبحت في حالة أفضل.

وعقب ذلك، أصدر قنطوش بيانا قال فيه إنه صدر تقرير من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين يتضمن أن "حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى وأنها بصحة جيدة ومتزنة نفسيًا".