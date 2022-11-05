دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لعارضة الأزياء الفرنسية، مارين الحيمر، بعد إعلان اعتناقها للإسلام الأمر الذي أثار تفاعلًا.

ونشرت الحمير مقاطع فيديو على صفحتها المعرفة على انستغرام والتي يتابعها عليها نحو 1.4 مليون متابع.

من جهته أعاد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر صور ومقاطع فيديو لحظة إعلان الحمير إسلامها على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال القرة داغي بتعليق: "نحن ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها لافتةً إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا الأربعاء.. إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية.. بارك الله بالأخت".