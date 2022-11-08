دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة للممثل المصري أحمد حلمي، وهو يبصم على حائط المشاهير في بوليفارد الرياض، في حين مازح الثاني جمهوره قائلا إنه اعتقد أنهم دخلوا عليه بـ"صنية بسبوسة".

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الفنان الكبير أحمد حلمي يبصم على حائط المشاهير في بوليفارد رياض سيتي"، حسب قوله.

وأعاد الممثل المصري نشر التغريدة وعلّق عليها بالقول: "أنا في الاول افتكرتهم داخلين عليا بصنية بسبوسه وكنت خلاص هقطع واكل بس ربنا ستر"، حسب تعبيره.

وعاد ونشر الثنائي مقطع فيديو معا، قال فيه آل الشيخ: "مع النجم العربي الي أنا فخور فيه وسعيد في شوفته اليوم أحمد حلمي، الي أساسا مو غريب عن البلد ومواليد السعودية وعايش في السعودية فترة".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: "فأحمد كسبناه إن شاء الله في مسرحية رح تشوفونها عالمية وأشياء كثيرة عالمية جاية مشاريع وبقولها الحين لكريم عبدالعزيز لا تتقابل مع أحمد حتى فبراير".

وقال حلمي لكريم عبدالعزيز: "عشان حكيم عيون لما كسرت رجلي "، ثم أعرب عن فخره بالتعاون مع تركي آل الشيخ.