دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى الأكاديمي السعودي، عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، مقولة "لو اقتربت الأرض من الشمس مقدار ميل، أو متر لاحترقت الأرض ومن عليها".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسند على صفحته بتويتر، حيث قال: "أسمع أحياناً من يقول: (لو اقتربت الأرض من الشمس مقدار ميل، أو متر لاحترقت الأرض ومن عليها!). ولا شك أن هذه معلومة مغلوطة، إذ إن كوكب الأرض لا يزال يقترب ويبتعد عن الشمس، لأن مداره بيضاوي الشكل (إهليلجي)، وعندما تقترب الأرض من الشمس (الحضيض) يكون بعدها 147 مليون كم، وذلك في فصل الشتاء (نعم الشتاء).."

وتابع قائلا: "وعندما تكون في أبعد نقطة عن الشمس (الأوج) يكون بعدها 152 مليون كم، وذلك في فصل الصيف، وعليه يتضح أن الفرق بين فصلي الشتاء والصيف 5 مليون كم قرباً وبعداً، ومع ذلك لم تحترق الأرض لقربها، ولم تتجمد لبعدها.."

وأضاف: "لأن الخالق الحكيم جعل هذا القدر من التفاوت المكاني والذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، (ببضعة) ملايين من الكيلومترات فالحياة ـ والله أعلم ـ قائمة، ولكن النُظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير والله أعلم وأحكم".