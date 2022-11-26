دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الجمعة، عن قرار إخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه (2000 دولار)، وإرسال "المواد المضبوطة بحوزتها" بمطار القاهرة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على "أي من المواد المخدرة".

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة مما نشرته وسائل إعلام مصرية عن القبض على منة شلبي في مطار القاهرة لدى عودتها من الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، إنها "أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه".

وأشارت النيابة إلى أنها تلقت إخطارًا، ظهر الجمعة، بضبط منة شلبي بمطار القاهرة حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وأضافت: "كان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة".

وأفاد البيان بأن النيابة العامة ورد إليها محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي".

وأضاف البيان أن "النيابة باشرت التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها".

وتابع البيان أن النيابة "أمرت بإخلاء سبيلها بضمان مالي، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجاري استكمال التحقيقات".