نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة للفنان المصري، شريف منير أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وردة فعل الأخير على جملة قالها.

مقطع الفيديو جاء خلال كلمة ألقاها الفنان المصري خلال حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور السيسي، حيث قال: "المنصورة خرج منها ناس عمالقة السيدة فاتن حمامة الأستاذ رشدي اباظة الكاتب الكبير أنيس منصور الفنان العظيم شريف منير.." ما أثار ضحك الرئيس المصري.

وكان المتحدث باسم رئاسة مصر قد نشر صورا في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك لافتتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة وتفقده قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة حياة كريم.

وقال المتحدث إن "مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا".