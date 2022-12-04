نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حفل الفنان العراقي، ماجد المهندس في السعودية ضمن احتفالات ميدل بيست.

وأعاد الفنان نشر مقطع فيديو رمي أحد الحضور العقال عليه خلال الحفل بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "مدل بيست.. اللي رمالي عقاله يسلم راسك تم".

وأعاد الفنان نشر مقطع فيديو آخر لرمي حضور هواتفهم الجوالة عليه لالتقاط صورة "سيلفي" حيث قال بتعليق: "سلفي ميدل بيست".

ويذكر أن حفلا سابقا لماجد المهندس في السعودية العام 2018 أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لفتاة صعدت على المنصة وعانقت الفنان الأمر الذي عقبت عليه حينها السلطات السعودية ذاكرة أنه "تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حينها عن شرطة منطقة مكة.