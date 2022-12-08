السعودية.. صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير، فعاليات تستمر حتى الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتشهد الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "العديد من أحدث الأفلام، ويعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم".
ويُسلط المهرجان الضوء على "المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة"، وفقا لتقرير الوكالة.
ولفتت الوكالة في تقريرها أن المهرجان "يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية، لاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية".