السعودية.. صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير، فعاليات تستمر حتى الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

الـ"دي جي" شانتيل جيفريز خلال أداء خشبة المسرح خلال حفل عشاء GQ, plain_text Credit: Ming Yeung/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

وتشهد الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "العديد من أحدث الأفلام، ويعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم".

حضور عرض فيلم "Empire of Light" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي , plain_text Credit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

ويُسلط المهرجان الضوء على "المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة"، وفقا لتقرير الوكالة.

الممثلة الأمريكية جانيواري جونز, plain_text Credit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

ولفتت الوكالة في تقريرها أن المهرجان "يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية، لاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية".

الفنانة المصرية سلمى أبوضيف, plain_text Credit: Eamonn M. McCormack/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

الممثلة الأمريكية شارون ستون, plain_text Credit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival