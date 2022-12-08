السعودية.. صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

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السعودية.. صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
Credit: Ming Yeung/ Tim P. Whitby/ Getty Images for The Red Sea International Film Festival

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير، فعاليات تستمر حتى الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
الـ"دي جي" شانتيل جيفريز خلال أداء خشبة المسرح خلال حفل عشاء GQ, plain_textCredit: Ming Yeung/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

وتشهد الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "العديد من أحدث الأفلام، ويعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتميزة بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم".

السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
حضور عرض فيلم "Empire of Light" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي , plain_textCredit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

ويُسلط المهرجان الضوء على "المواهب الشابة التي تُسهم في رسم ملامح صناعة السينما في المملكة من خلال 7 أفلام روائية طويلة، و18 فيلماً قصيراً، سيتم تقديمها لخبراء صناعة السينما العالميّة"، وفقا لتقرير الوكالة.

السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
الممثلة الأمريكية جانيواري جونز, plain_textCredit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

ولفتت الوكالة في تقريرها أن المهرجان "يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية، لاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية".

السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
الفنانة المصرية سلمى أبوضيف, plain_textCredit: Eamonn M. McCormack/Getty Images for The Red Sea International Film Festival
السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
الممثلة الأمريكية شارون ستون, plain_textCredit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival
السعودية.. صور من حفل عشاء مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة
الممثلة النيجيرية ايني ايدو, plain_textCredit: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

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