نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحالت النيابة العامة في مصر الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة "إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وقالت النيابة، في بيان لها الأربعاء، إنها "أقامت الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".

وأشارت النيابة إلى أنها استكملت تحقيقاتها بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين في مطار القاهرة الدولي، لافتة أن "فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب... وضُبط ما بحوزتها من مخدرات".

وذكر بيان النيابة أن تقرير المعمل الكيمائي "أثبت أن المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة قد أحالت الفنانة المصرية إلى النيابة في 25 نوفمبر /تشرين الثاني، بعد الاشتباه في احتواء حلوى على مواد مخدرة داخل حقائبها.

آنذاك، كانت منة شلبي عائدة إلى مصر على متن طائرة قادمة من الولايات المتحدة المصرية عائدة على متن طائرة من الولايات المتحدة.

وقتها، تم إطلاق سراح منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه (2024 دولارًا)، وأرسلت المواد إلى معمل كيمائي لفحصها.