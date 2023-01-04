نشر الأربعاء ، 04 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت السفارة في تعليق: "التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان أ/نواف سعيد المالكي اليوم السيد نواز أختر والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر وضع صورته ورسمها -حفظه الله- على شاحنته، كما وعبر عن حبه العميق للمملكة وقيادتها حفظها الله".

وفي تغريدة منفصلة نشرت السفارة السعودية مقطع فيديو للشاحنة وصورة ولي العهد، خلال سيرها على الطريق.