نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شُيع جثمان "وديع" نجل جورج وسوف على وقع أغنيته الشهيرة "يوم الوداع"، الأحد، إضافة إلى مراقصة نعشه عند دخوله إلى كنيسة الروم الأرثوذكس في بيروت، قبل نقله إلى سوريا ليتم موارته الثرى في مسقط رأس الفنان السوري بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة نقل التابوت الذي يحمل نجل جورج، فيما يمكن سماع صوت الأغنية الشهيرة في خلفية المشهد.

في حين ظهر جورج وسوف في مقطع فيديو، طالبًا من أهل بلدته السورية، الكفرون، عدم إطلاق "طلقة رصاص واحدة"، عند تشييع ابنه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه.

كان جورج وسوف أعلن وفاة نجله، الجمعة، فيما ذكرت تقارير أن "وديع" توفي بعد إجرائه عملية جراحية.

وأعرب عدد من كبير من النجوم عن حزنهم وتعازيهم للفنان السوري في رحيل ابنه، الذي وُري الثرى في بلدة الكفرون بسوريا، حيث مقابر العائلة.