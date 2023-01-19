دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سيتم توجيه الاتهام بالقتل غير العمد إلى الممثل الأمريكي أليك بالدوين منتج فيلم "Rust"، ومسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، بحسب ما أعلنت المدعي العام الأول لمنطقة نيو مكسيكو القضائية ماري كارماك ألتويس في بيان.

وأكد البيان، الخميس، أن مساعد مخرج فيلم "Rust" ديفيد هولز، وقع اتفاقا أقر فيه "بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك"، وأضاف البيان أن شروط هذا الاتفاق تشمل ستة أشهر من المراقبة مع وقف التنفيذ.

وجاء في البيان أنه لن يتم توجيه اتهامات ضد مخرج الفيلم السينمائي جويل سوزا.

وتواصلت CNN مع الممثل أليك بالدوين والمسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم هانا غوتيريز ريد في الفيلم للتعليق، كما ستتواصل CNN مع المخرج جويل سوزا.

وكان الممثل أليك بالدوين في نيو مكسيكو يصور فيلمه الغربي "Rust"، الذي يقوم ببطولته وإنتاجه في 21 أكتوبر/ تشرين أول عام 2021. وتقول الشرطة إنه أطلق مقذوفا من مسدس "خُلبي" (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل البالغ من العمر 68 عامًا، على المجموعة، مما أدى إلى وفاة المصورة هالينا هاتشينز (42 عامًا)، مديرة التصوير في الفيلم. كما أصيب في الحادث مخرج الفيلم جويل سوزا (48 عامًا).

وقال بيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون، في ذلك الوقت، إنه وفقًا للمحققين، يبدو أن المشهد الذي تم تصويره تضمن استخدام سلاح ناري، لافتا أن "المحققين يحققون في كيفية ونوع القذيفة التي تم إطلاقها".

ومن جانبه، قال إليوت ويليامز المحلل القانوني لشبكة CNN إن الادعاء العام قرر توجيه الاتهام إلى الممثل أليك بالدوين بالقتل غير العمد في وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز بسبب الإهمال.

وأضاف: "لست متفاجئًا على الإطلاق بهذه الاتهامات، وخاصة إذا تم الفصل بين الممثل أليك بالدوين عن أليك بالدوين المنتج، كان من الصعب أن أراه متهمًا بارتكاب جريمة بصفته ممثلا هنا".

وقال ويليامز لمراسلة CNN كيت بولدوان: "إن اتهام أليك بالدوين في الواقع لأنه كان شخصا مسؤولا عما حدث في المجموعة. وما تنسب إليه تهمة القتل غير العمد هذه هو الإهمال". وأكد أن القانون يعرّف ذلك بأنه "واجب العناية الذي كان سيقدمه شخص عاقل في وضع مماثل". وأوضح أن الأمر يتطلب من المدعين مراجعة الأحداث التي وقعت في مواقع التصوير الأخرى.

لكن ويليامز أشار إلى أنه "لم يكن هذا مجرد حادث بسيط وقع في مكان تصوير سينمائي، على الأقل وفقا لما أعلن الادعاء العام، ولم يكن بمثابة إخفاق من القيادة في موقع التصوير أدى إلى وفاة مأساوية بشكل لا يصدق".