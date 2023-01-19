بقرار رسمي.. السيسي يأذن لدبلوماسي مصري بالزواج من فتاة أردنية

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أذن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي لدبلوماسي مصري بالزواج من فتاة تحمل الجنسية الأردنية وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية بمصر.

ونص الإذن الذي يحمل "قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 19-01-2023" على ما يلي: "بالإذن للسيد/ علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، السفير بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة / لارا طلال محمد كعوش، المتمتعة بجنسية المملكة الأردنية الهاشمية".

ويذكر أن السيسي عاد إلى مصر، الأربعاء، بعد مشاركته في قمة أبوظبي التشاورية وفقا لبسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبوظبي في إطار "حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية"، وفقا لما ذكره المتحدث.