(CNN)-- تزوج إدوين "باز" ألدرين، الذي أصبح ثاني شخص تطأ قدمه على سطح القمر في عام 1969، بعد زميله نيل أرمسترونغ، تزوج "حب حياته" في عيد ميلاده الـ 93، الجمعة.

أعلن رائد الفضاء السابق عن زواجه على تويتر، وكتب: "في عيد ميلادي الـ 93... يسعدني أن أعلن ارتباطي وحب حياتي د. أنكا فور. لقد انضممنا إلى الزواج المقدس في حفل خاص صغير في لوس أنجلوس ونحن متحمسون مثل المراهقين الهاربين".

كما شكر ألدرين المعجبين على أمنياتهم بعيد ميلادهم في تغريدة أخرى يوم الجمعة. وكتب: "هذا يعني الكثير وآمل أن أستمر في خدمة قضية أكبر للعديد من الثورات حول الشمس".

في يوليو/ تموز 1969، انطلق قائد المهمة أرمسترونغ، وطيار الوحدة القمرية باز ألدرين، وطيار وحدة القيادة مايكل كولينز في "أبولو 11" في رحلة ما يقرب من 250 ألف ميل إلى القمر. استغرق الأمر منهم أربعة أيام للوصول إلى وجهتهم.

أصبح نيل أرمسترونج وإدوين "باز" ألدرين أول رجال يمشون على سطح القمر منذ 51 عامًا.

كان ارمسترونغ على سطح القمر لمدة ساعتين و32 دقيقة، وقضى ألدرين، الذي تبعه، حوالي 15 دقيقة أقل من ذلك.

وضع رائدا الفضاء علمًا أمريكيًا، وجمعوا صخور القمر، وأجروا تجارب علمية قبل العودة إلى المركبة الفضائية. كما تحدثوا إلى الرئيس ريتشارد نيكسون عبر الراديو من المكتب البيضاوي.

عاد رواد الفضاء الثلاثة إلى ديارهم لاستقبال الأبطال.