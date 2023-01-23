دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الممثلة السورية ديمة قندلفت على تصرف المطربة المصرية أنغام، أثناء تسلمها جائزة "JoyAwards" في السعودية، وذلك بعد أن وُصف تصرف أنغام بـ"المحرج" تجاه قندلفت وزميلها سامر المصري أثناء تسليمهما الجوائز.

وكتبت الممثلة السورية عبر صفحتها الموثقة على تويتر: "تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور و شركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق"، حسب قولها.

وكانت قد قالت أنغام أثناء تسملها الجائزة من قبل قندلفت والمصري: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلمها لي"، حسب قولها.

وأثار تصرف المطربة المصرية ردود فعل على تويتر، إذ اعتبر عدد من المغردين أنها أحرجت الفنانين اللذين قاما بتسليم الجائزة.

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