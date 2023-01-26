دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الإسباني السابق لنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، صورة حبيبته الجديدة، كلارا شيا، للمرة الأولى، وذلك بعد انفصاله عن المطربة الكولومبية وأم أطفاله، شاكيرا، بسبب ادعاءات حول خيانته لها.

وشارك بيكيه متابعي صفحته الموثقة على موقع إنستغرام صورة تجمعه بكلارا شيا التي يُقال إنها تبلغ من العمر 23 عاما، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها صورة تجمهما منذ ارتباطه بها.

وأتى توقيت نشر هذه الصورة بعد مدة وجيزة من إطلاق شاكيرا أغنية جديدة وجهتها لحبيبها السابق ووالد ابنيها (بيكيه) وقالت له فيها إنه "استبدل ساعة رولكس بكاسيو".

وبعد هذا التشبيه ظهر بيكيه في أحد البرامج التلفزيونية وهو يعلن عن عقد شراكة بين دوري كرة القدم الذي ينظمه وشركة كاسيو، وامتدح الشركة أثناء ارتدائه ساعة من ساعات الشركة.

وكان قد أعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما في 4 يونيو/حزيران الماضي دون أن يُعلنا السبب لكنهما فسرا القرار بأنه "لصالح ابنيهما".

وبدأت العلاقة التي استمرت 12 عاما، أثناء مشاركة اللاعب الإسباني في أغنية شاكيرا "واكا واكا" والتي كانت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وأثمرت العلاقة عن ولادة ميلان عام 2013، والابن الثاني ساشا عام 2015.