جورج وسوف يوجه رسالة لتركي آل الشيخ: صديق أصيل ووفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الفنان السوري، جورج وسوف، الجمعة، رسالة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، لأنه "غمر عائلته" في حزنها على وفاة ابنه الأكبر وديع.

وكان قد استقبل آل الشيخ الوسوف وعائلته استقبالا دافئا حسبما أظهر مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه على صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق عليه بالقول: "مع أبو وديع الغالي".

وأعاد الوسوف نشر التغريدة وعلق عليها بالقول: "لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي"، حسب قوله.

وفُجع الفنان السوري المخضرم بوفاة ابنه الأكبر، وديع في 8 يناير/كانون ثاني، بسبب مضاعفات عملية جراحية لإنقاص الوزن.