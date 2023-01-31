دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع حديث للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، حول هوية الملحن "صادق الشاعر" في مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجادنا"، إذ أكد أنه سيلعب دور صادق الشاعر في المسرحية لكنه لم يؤكد أنه هو شخصيا هذا الملحن خارج العمل المسرحي.

وقال بن مساعد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمسرحية: "عبقرية أحمد تكمن في أننا بدأنا بالحوارات التي تمهد للمعلقات كمشروع موسيقي... فهد عافت وصادق الشاعر".

وأضاف الأمير السعودي قائلا: "كي لا يسألني أحد عن صادق الشاعر، صادق الشاعر في المسرحية هذه أنا لكن لا في غيرها، لقد أعطاني دوره في المسرحية هذه ثم قال إنه يريد أن يعود مثلما كان".

ويعتقد كثيرون أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد هو نفسه الملحن "صادق الشاعر" لكن الأمير لا يؤكد ذلك ولا ينفيه عند سؤاله مرارا عن الأمر.

ويعتبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد أحد أشهر شعراء الأغنية السعودية وأحد أكبر الشعراء في بلاده على مدار السنوات الماضية، إذ كتب العديد من القصائد التي غناها مطربون كبار مثل أغنية "مذهلة" للفنان السعودي محمد عبده.

يذكر أن صادق الشاعر هو اسم مستعار لملحن مجهول الهوية حتى الآن، وقد لحّن العديد من الأغنيات الخليجية المميزة.