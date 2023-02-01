السعودية.. "قعّيد المجد" يشعل ردود فعل واسعة بعد تحدي "أليكس الألباني" في تيك توك

منوعات
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قعيّد حاملا صورة الالباني
Credit: gaaied almajd tiktok official page @y_3050

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الناشط السعودي على تطبيق تيك توك، "قعّيد المجد" تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تحدٍ جمعه مع "أليكس الألباني"، الثلاثاء.

وأكتسح قعّيد منافسه بجولة تحدٍ واحدة نال فيها نحو 39 مليون نقطة مقابل نحو 22 مليون نقطه لمنافسه في التحدي الذي تابعه الملايين من حول العالم.

وأشعل التحدي تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيمة ما حصله قعّيد مقابل هذا الدعم الهائل الذي ناله خلال التحدي، باعتبار حسابات النقاط على تيك توك وما يجنيه الشخص كلما ارتفعت نقاطه خلال التحديات.

وعقب التحدي، نشر قعّيد مقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتطبيق تيك توك حاملا صورة الألباني ويقفز فرحا لينال المقطع أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

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