دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت المملكة العربية السعودية الروبوت "سارة"، الذي ظهر على شكل أنثى تتحدث اللهجة العامية السعودية وتضع غطاء رأس يشبه الحجاب، لترحب بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر "ليب 2023" التقني الدولي، بالرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في تقرير، بأن الروبوت سارة هو أول روبوت سعودي، وجرى تصنيعه بالتعاون بين الشركة السعودية الرقمية وشركة Qss.

وأضاف تقرير "واس" أنه "بإمكان الروبوت (سارة)، التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية والرد على استفسارات الزوار".

Credit: spa

ويحتوي الروبوت "سارة" على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث بإمكانه التعرف على المسافة بينه وبين الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة: "هلا سارة"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.

وتابعت الوكالة: "كما يحتوي الروبوت (سارة)، على نموذج مدرب مسبقاً يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة وتحليل الجمل وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص".

Credit: spa

وانطلق مؤتمر "ليب 23"، الاثنين، تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، ويستمر حتى 9 فبراير/ شباط الجاري الحالي، وتنظِّمه "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" بالتعاون مع "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، وشركة "تحالف".