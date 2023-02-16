دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المطرب السوري جورج وسوف، صورة يحتضن فيها حفيدته الأولى "آميا"، من ابنه جورج جونيور، معلنًا عن تاريخ ميلادها في 14 فبراير، وهو اليوم الذي أهدى فيه أكبر أبنائه، الراحل وديع أغنية "نص عمري"، بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاته.

وعلق سلطان الطرب على الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مستخدماً وسم "جدو"؛ " ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف ١٤/٢/٢٠٢٣".

وكان "أبو وديع" قد أهدى ابنه الراحل وديع أغنية "نص عمري"، في ذكرى أربعين يومًا على وفاته، وعلق على الإعلان الترويجي للأغنية، بالقول: " إلى حبيبي وديع، "نص عمري" اغنية لروحك بذكرى الاربعين سرقت الحب من عيده."

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتم تسجيلها في استوديو "مرواس" في السعودية، وحققت تفاعلًا على مواقع الاستماع الموسيقي، ومنصات التواصل في العالم العربي فور إصدارها.

وتفاعل المتابعون بشكل خاص مع الـ "فيديو كليب" الخاص بالأغنية، الذي نشره جورج وسوف عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتضمّن صورًا جمعته بابنه الراحل منذ طفولته حتى وفاته، ويحمل الفيديو توقيع المخرج طوني قهوجي.