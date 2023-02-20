(CNN)-- أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على موقع انستغرام، الأحد، أن ميتا تختبر خدمة اشتراك ستسمح لمستخدمي انستغرام وفيسبوك بالدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

ستبدأ خدمة "Meta Verified" من 11.99 دولارًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على أنظمة آي أو اس، وستبدأ الشركة في إطلاقه في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع و "المزيد من البلدان قريبًا".

تأتي الخدمة أيضًا مع مزايا أخرى: حماية إضافية من حسابات انتحال الهوية والوصول المباشر إلى دعم العملاء.

لتجنب الحسابات المزيفة، سيحتاج العملاء الذين يرغبون في الحصول على الشارة الزرقاء إلى تقديم هوية حكومية تطابق اسم ملفهم الشخصي وصورتهم. يجب أن يكون المستخدمون أكبر من 18 عامًا ليكونوا مؤهلين.

وكتب زوكربيرغ، في انستغرام: "تتعلق هذه الميزة الجديدة بزيادة المصداقية والأمان عبر خدماتنا".

وأوضحت شركة "ميتا"، في بيان، أنه لن تكون هناك تغييرات على الحسابات التي تم التحقق منها بالفعل. كان التحقق سابقًا للمستخدمين "الموثوقين والبارزين".

وقال متحدث باسم "ميتا": "نعمل على تطوير معنى الشارة الزرقاء للتركيز على الأصالة حتى نتمكن من توسيع نطاق الوصول إلى التحقق ليشمل المزيد من الأشخاص. سنعرض عدد المتابعين في أماكن أكثر حتى يتمكن الأشخاص من التمييز بين الحسابات التي تُعد شخصيات عامة بارزة بين الحسابات التي تشترك في نفس الاسم".

وتنضم ميتا إلى منصات أخرى، مثل ديسكورد وريديت ويوتيوب، الذين لديهم نماذجهم الخاصة القائمة على الاشتراك.

وأعاد تويتر إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة بالتحقق، تويتر الأزرق أو Twitter Blue، في ديسمبر/ كانون الثاني، بعد ظهور حسابات مزيفة "تم التحقق منها" أجبرته على سحب الميزة. وتحتوي خيارات علامة الاختيار الآن على ألوان مختلفة للتمييز بين الحسابات: الذهبية للشركات، والرمادية للجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، والزرقاء للأفراد، سواء كانوا من المشاهير أم لا.

وتبلغ تكلفة تويتر الأزرق 11 دولارًا شهريًا لمشتركي أنظمة آي أو اس أو أندرويد، وهي جزء من محاولة المالك الجديد إيلون ماسك لزيادة أعمال الاشتراكات بعد شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.