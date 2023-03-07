الفنانة المصرية حلا شيحة في صورة بدون حجاب.. وتكشف عن عمرها عبر انستغرام

الممثلة المصرية حلا شيحة تقف على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 20 نوفمبر 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها بدون حجاب، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وذلك بعد أيام من حذف كافة صورها الشخصية والعائلية من الحساب، ما أعطى انطباعًا بانفصالها عن الداعية معز مسعود.

الصورة الجديدة، علّقت عليها حلا بما معناه: "أرتدي نظارتين للمسافة، والقراءة.. شعور جديد، نظارتان ترحبان بعمر الـ 44"، وأقفلت الفنانة المصرية المثيرة للجدل خاصية التعليقات على الصورة، وقد سبق ذلك صورة وضعت فيها متابعيها بحيرة، فيما إذ خلعت الحجاب، أم ما زالت ترتديه.

وكانت حلا شيحة، قد أعلنت عودتها للحجاب، أواخر أيلول/ سبتمبر 2021، من خلال صورة نشرتها وقتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، واعتمدتها كصورة بروفايل، وذلك بعد وقتٍ قصير من نفي والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة ارتداءه.

وعلّقت حلا على الصورة وقتها بالقول: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي... الحمد لله"، وأكدت سعادتها بهذا القرار في مجموعة صور نشرتها، عبر خاصية القصص على انستغرام.