"نافالني".. فيلم CNN يفوز بجائزة أوسكار أفضل وثائقي

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (CNN)-- فاز فيلم CNN الوثائقي "نافالني" الذي يستكشف مؤامرة لاغتيال الناشط الروسي المناهض للفساد والمرشح الرئاسي السابق، أليكسي نافالني، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، مساء الأحد.

يتتبع الفيلم الصعود السياسي لنافالني، ونجاته من محاولة اغتياله بتسميمه وسجنه لاحقًا. ويوثق الفيلم الذي أخرجه دانيال روهر وقدمته CNN Films و HBO Max، تحقيقًا منهجيًا من قبل كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، كلاريسا وارد، ومجموعة Bellingcat المتخصصة في التحقيقات الصحفية الاستقصائية، للكشف عمن حاولوا قتل نافالني.

عُرض فيلم "نافالني" لأول مرة في مهرجان Sundance السينمائي في يناير 2022. كما فاز الفيلم الذي نال استحسان النقاد بجائزة BAFTA لأفضل فيلم وثائقي في فبراير الماضي.

ويقضي نافالني، المنتقد الصريح للكرملين، عقوبة بالسجن 9 سنوات في سجن شديد الحراسة شرقي موسكو.

تم تسميم نافالني بغاز الأعصاب Novichok في عام 2020، وهو هجوم ألقى فيه نافالني والعديد من المسؤولين الغربيين باللوم علانية على الكرملين، بينما نفت روسيا أي تورط لها.

بعد عدة أشهر في ألمانيا تعافى من التسمم، وعاد نافالني إلى موسكو، حيث قُبض عليه على الفور لانتهاكه شروط المراقبة المفروضة من قضية اختلاس عام 2014 قال إنها ذات دوافع سياسية.

حُكم عليه في البداية بالسجن لمدة عامين ونصف، ثم حكم عليه لاحقًا بتسع سنوات بسبب مزاعم منفصلة بأنه سرق من مؤسسته لمكافحة الفساد.

واحتفت CNN بأول فوز لها بجائزة الأوسكار في تاريخها الذي يبلغ حوالي 43 عاما، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين، الأحد، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقالت إيمي إنتيليس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المواهب والمحتوى لـCNN العالمية، إن "فيلم نافالني، أولا وقبل كل شيء، يدور حول شغف أليكسي نافالني وقيادته وإلهامه البطولي، والذي لا يزال يعاني داخل مؤسسة عقابية حتى أثناء احتفالنا بهذه الجائزة".

وأضافت: "تم تكريس مجموعة استثنائية من الأشخاص لإبقاء قصة أليكسي أمام العالم، من فريق الأفلام الذي لا يعرف الكلل، بقيادة المخرج صاحب الرؤية دانيال روهر، إلى شركائنا في Warner Bros. Pictures، وHBO Max، وبالطبع أصدقاؤنا في Bellingcat، وكلاريسا وارد من CNN".

وأضافت إنتيليس: "وراء كل مشروع في تاريخ أفلام CNN الممتد على مدى 10 سنوات، هناك مجموعة رائعة من الأشخاص الذين أعرفهم يشعرون بالفخر اليوم. إنه فوز هائل لتكريم شبكة CNN بجائزة الأوسكار، وشهادة على التأثير الدائم لأفلام CNN".