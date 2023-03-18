دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المؤثر الاجتماعي العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الفنانة الكويتية غدير الفهد، بعد مرور نحو أسبوعين من عقد قرانهما.

وقال الفيلي، في حساباته عبر الشبكات الاجتماعية، الجمعة: "لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني".

في 4 مارس/ آذار، أثار عقد قران الثنائي جدلا واسعًا في مواقع التواصل، بسبب القيمة المرتفعة للمهر ومؤخر الصداق.

آنذاك، وصف البعض المهر الذي كان عبارة عن "كيلو ذهب عيار 21" والمؤخر مليار يورو، بأنه مبالغة كبيرة، بينما اعتبر آخرون في موافقته على ذلك تعبيرًا عن حبه لها.

وينشط الفيلي في مواقع التواصل، لا سيما تيك توك، حيث يتابعه أكثر من 684 ألف متابع.