دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتناول الدراما السورية في موسم رمضان 2023، قصصًا لأبطالٍ شعبيين، وتغوص في عوالم الجريمة والفساد والصراع على السلطة، مع حصة وافرة من الحكايات "الشامية"، وضئيلة من الكوميديا.



أبطال شعبيون

الزند- ذئب العاصي: يواجه "عاصي" أكبر تحدِ في حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية، ليجد نفسه وسط مؤامرات خطيرة أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام، قبيل الحرب العالمية الأولى.

المسلسل من تأليف. عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers.

بطولة: تيم حسن، دانا مارديني، أنس طيارة، فايز قزق، ريهام القصار، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MBC دراما، ومنصة شاهد.

العربجي: "قصة نار وُلدت من رحم الظلم"؛ تدور أحداثها بشكل رئيسي حول "عبدو العربجي" الذي يصارع الحياة بكل ما يملك من قوة، في وجه المكائد والجبروت الذي يتعرض له، في عملٍ تتعرض معظم شخصياته للظلم، لتختار المواجهة، أم الاستسلام.

المسلسل من تأليف عثمان جحى، ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي، وإنتاج غولدن لاين.

بطولة: باسم ياخور، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، نادين خوري، فارس ياغي، تسنيم باشا طارق مرعشلي، شادي الصفدي، مديحة كنيفاتي، حلا رجب، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على ART وLBC وSBC وlbci ورؤيا.

في حارات الشام

مربى العز: بعد أن يتم اختطاف أبناء زعماء ثلاث حارات دمشقية عام 1900 للميلاد، تبدأ الحقائق بالظهور شيئا فشيئا بعد مرور 18 عامًا، لتحدد من سينتصر في معركة محتدمة بين الخير والشر.

المسلسل من تأليف علي معين الصالح، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج MBC.

بطولة: محمود نصر، عباس النوري، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، خالد القيش، ندين تحسين بيك، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MBC دراما، ومنصة شاهد.

زقاق الجن: دراما مشوقة تدور أحداثها عن قاتل متسلسل متخف عن الأعين في حارة دمشقية، يظن أهلها أن الجن هم المسؤولون عن تلك الجرائم قبل اكتشافهم الحقيقة الصادمة.

المسلسل من تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج MB PRODUCTION.

بطولة: أيمن زيدان، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، شادي زيدان، صفاء سلطان، شكران مرتجى، إمارات رزق، سعد مينه، وائل زيدان، وممثلون كثر آخرون.

يًُعرض على روتانا و LBC والظفرة والشارقة.

حارة القبة 3: في الموسم الثالث من العمل يصل "صيّاح" إلى الحارة محملًا بالكثير من الأسرار، تقرر "أم العز" المواجهة، ويبحث "أبو العز" عن الثأر، وتدخل "إخلاص" على خط الأحداث.

المسلسل من تأليف: أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج عاج.

يُعرض على رؤيا.

باب الحارة 13: يعود سكان حارة "الضبع" إلى حارتهم، بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهم، مع إعلان سوريا دولة مستقلة.

المسلسل من تأليف مروان قاووق، وإخراج منال عمران، وإنتاج قبنض ميديا.

بطولة: نجاح سفكوني، رضوان عقيلي، تيسير إدريس، فاديا خطاب، علي اكريم، نزار أبو حجر، هدى شعراوي، سحر فوزي، قاسم ملحو، روعة ياسين، أمانة والي، رباب كنعان، محمد قنوع، أمية ملص، وممثلون كثر آخرون.

صراع على السلطة.. جرائم وفساد

ابتسم أيها الجنرال: "تدور أحداث المسلسل حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين أخين اثنين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة النفوذ في البلد دون مراعاة مصلحتها ومصلحة المواطنين..".

المسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج عروة محمد، وإنتاج Metafora Production.

بطولة: مكسيم خليل، عبد الحكيم قطيفان، ريم علي، مازن الناطور، سوسن أرشيد، عزة البحرة، فرح بسيسو، غطفان غنوم، وممثلون كثر آخرون.



يُعرض على تلفزيون سوريا.

دوار شمالي: يأخذ المسلسل اسمه من مسار أطول رحلة وسائط نقل عامة في دمشق، وتدور أحداثه في حي "ماورد" الشعبي الذي يحاول رجل فاسد يحاول السيطرة عليه لأهمية موقعه الجغرافي طمعًا بتحويله لثروة عقارية، وحينما يصطدم بصلابة سكانه، يستعين بابن أحد ملّاك الحي الأساسيين لتحقيق غايته بأي ثمن، تدور أحداث العمل خلال ثلاثة فترات زمنية، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الزمن الحاضر.

المسلسل من تأليف حازم سليمان، وإخراج عامر فهد، وإنتاج إياد الخزوزـ I See Media Services .

بطولة: عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، أنس طيارة، نانسي خوري، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فايز قزق، ، هبة نور، علي كريّم، وائل زيدان، طارق مرعشلي، جمال العلي، عبير شمس الدين، مريم علي، علا باشا، مروة الأطرش، رنا كرم، وممثلون كثر آخرون.

مقابلة مع السيد آدم- الجزء الثاني: بعد انتظار، سيعرض الجزء الثاني من المسلسل البوليسي الذي حقق نجاحًا جماهيريًا بجزئه الأول، لتتكشف المزيد من الأسرار، حول قصة الطبيب الشرعي "آدم عبد الحق" الذي يتحول إلى قاتلٍ متسلسل، بدافع القصاص ممن قتلوا ابنته، مع بعض تغييرات في قائمة الأبطال، ودخول شخصيات جديدة على خط الأحداث.

المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، شارك في الكتابة شادي كيوان، إنتاج Al Ward Pictures.

بطولة: غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، مصطفى المصطفى، يزن خليل، جيانا عنيد، السدير مسعود، الممثلة المصرية منّة فضالي، وممثلون كثر آخرون.

ومن الأعمال الاجتماعية السورية لهذا الموسم مسلسل الكرزون: تدور أحداثه حول رجل أعمال سوري، يستغل حادثة انفجار مرفأ بيروت ويختفي عن ابنته المدللة، ليلقنها درسًا.

المسلسل من تأليف مروان قاووق، وإخراج رشاد كوكش، وإنتاج أفاميا.

بطولة: أسامة الروماني، فراس إبرهيم، ليليا الأطرش، وفاء موصللي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على منصة وياك.

كوميديا سورية

صبايا فليكس: يعود مسلسل "صبايا" في موسم جديد بعد غياب 10 سنوات، ليشهد تجدد اللقاء بين "نور" و"ميديا" بعد تغييرات كبيرة طرأت علي حياتهما، وينضم إليهما صبايا من الجيل الجديد، ليعملن على إنشاء مشروع مشترك يردن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في حياتهن، لكن الأمر لن يكون سهلًا.

المسلسل من تأليف: محمود إدريس، وإخراج فادي وفائي، وإنتاج بانة.

بطولة: ديمة بياعة، جيني إسبر، ناظلي الرواس، ميرنا شلفون، نورا العايق، دوجانة عيسى، ندى برهوم، لين ضحية، وممثلون كثر آخرون.



يُعرض على روتانا و LBC.

قرار وزير: تدور الأحداث حول محامي سابق يتم تعيينه في منصب وزير، يفاجئ بعد فترة قصيرة من توليه المنصب بصدور قرار غريب يصعّد الأحداث، في سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف وإخراج طارق السواح، وإنتاج قبنض ميديا.

بطولة: جرجس جبارة، غادة بشور، ريم عبد لعزيز، جيني إسبر، جمال العلي، حسين عباس، وممثلون كثر آخرون.

الدراما اللبنانية - السورية

النار بالنار: بعد أن تهرب من وطنها الذي مزقته الحرب، تجد المدرسة السورية "مريم" نفسها عالقة في بيروت، وحيدة وبدون أوراق ثبوتية، فيتوجب عليها المكافحة بهدف الاستمرار في مدينة لا تعرفها، تدور أحداث العمل بحارة شعبية، ويغوص في العلاقة الاشكالية بين السوريين واللبنانيين بحلوها ومرها.

المسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers .

بطولة: عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طارق تميم، زينة مكي، طوني عيسى، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على دبي والسومرية، و lbci ومنصة شاهد.

للموت 3: في الموسم الثالث من العمل تختار "ريم" و"سحر" إعادة كتابة حياتهما، والبدء من الصفر، لكن سرعان ما تواجهان ثأرًا جديدًا ينبش ماضٍ لم يدفن أبدا، وذلك مع دخول شخصياتٍ جديدة على خط أحداث العمل.

المسلسل من تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج Eagle Films Production.

بطولة: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة‎، ورد الخال، مهيار خضور، يامن الحجلي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MTV ومنصة شاهد.

وأخيراً: تدور أحداث المسلسل حول قصة حب رومانسية بين "خيال" و "وياقوت"، والصراعات التي يخوضانها لأجل حبهما، حيث يحول القدر الأحلام الحلوة إلى كوابيس.

المسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers .

بطولة: نادين نسيب نجيب، وقصي خولي، ومنى واصف، وكميل سلامة، وغابرييل يامين، وممثلون كثر آخرون.



يُعرض على MBC دراما، و MBC مصر، ومنصة شاهد.



أعمال مشتركة منتظرة

ومن أبرزها لهذا الموسم سفربرلك: يتناول العمل حياة 4 شبان عرب في اسطنبول يجدون أنفسهم في رحلة ستغير مصيرهم خلال فترة "سفربرلك"؛ القرار الذي أصدره السلطان العثماني محمد رشاد عام 1914 لدعوة الرجال من رعايا الدولة العثمانية والبلاد العربية للالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية خلال فترة الحرب العالمية الأولى.

من تأليف مجموعة كتاب ، إخراج الليث حجو، وإنتاج MBC Studios

بطولة: وسام فارس، أنس طيارة، بيو شيحان، عبدالرحمن اليماني، عابد فهد، جورج خباز، محمد بخش، مؤيد ألثقفي، خالد يسلم، ميلا الزهراني، هند محمد، وممثلون كثر آخرون.



يُعرض على MBC1 ، ومنصة شاهد.

ليلة السقوط: تدور أحدث العمل بين عامي 2014 و2017، ويستعرض الظروف المأساوية التي عاشها أهل الموصل خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش عليها، وصولاً لتحرير المدينة.

المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي، وإنتاج "بلا حدود".

بطولة: طارق لطفي، باسم ياخور، جواد الشكرجي، صبا مبارك، كندة حنا، ميلاد يوسف، وممثلون كثر آخرون.



يُعرض على: Zagros عربية وروتانا و LBC.



