دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تركز الدراما الخليجية في موسم رمضان 2023 على القضايا الأسرية، وتحديات التواصل بين الأجيال، والعلاقات المعقدة بين الطبقات الاجتماعية، مع حصة وافرة من الأعمال الكوميدية.

ونقدم لكم فيما يلي قائمة مختارة من عناوين بعض تلك الأعمال، القصص، وقنوات العرض..

دفعة لندن: قصة مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى العاصمة البريطانية للدراسة خلال فترة الثمانينيات، حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم، التي تصطدم بصعوبات التأقلم في المجتمع الجديد، الذي يبدؤون فيه فصلًا جديداً من حياتهم لا يخلو من الحب، الغيرة، والمؤامرات.

المسلسل من تأليف هبة مشاري الحمادة، وإخراج محمد بكير، وإنتاج MBC Studios.

بطولة: ليلى عبد الله، لولوة الملا، ميلا الزهراني، حمد اشكناني، عبدالله الرميان، ريام الجزائري، روان مهدي، صمود المؤمن، وسام حنا، ذو الفقار خضر، ناصر الدوسري، رولا عادل، فهد الصالح، هاشم نجدي، عبدالسلام محمد، محمد صفر، رهف محمد، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MBC1، ومنصة شاهد.

مجاريح: تخرج "غنيمة" من السجن بعمر الـ 80 عامًا، بعد أن أمضت فيه فترة طويلة من عمرها، لتواجه تحدي البدء من جديد، وسط سلسلة من المآسي والخيبات بسبب صراعات مع أقاربها.

المسلسل من تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب، وإنتاج التوليب للإنتاج والتوزيع الفني.

بطولة: سعاد عبد الله، أسمهان توفيق، هنادي الكندري، محمد الحداد، عبدالله الطراروه، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MBC دراما، الشارقة، ومنصة شاهد.

منزل 12: يتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ويروي حكايات شرائح مختلفة من منطقة كويتية، يمثل المنزل رقم 12 أحد أبرز بيوتها.

المسلسل من تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج مناف عبدال، وإنتاج Abbey's Productions.

بطولة: سعد الفرج، فاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، محمد العلوي، نور، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على روتانا، تلفزيون الكويت، تلفزيون البحرين، الظفرة، ومنصة شاهد.

النكران: يتناول العمل العلاقات الاجتماعية المعقدة، ويركز على النكران الذي قد يشهده البعض من أقرب المقربين.

المسلسل من تأليف محمد جمال، وإخراج خالد جمال، وإنتاج أبوظبي للإعلام.

بطولة: داوود حسين، باسمة حمادة، علي جمعة، عبير الجندي، منصور الفيلي، عبد المحسن القفاص، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على قناتي أبوظبي، والإمارات.

عزيز الروح: يتناول العمل الحسد والغيرة والمشاعر السلبية التي قد تعكر صفو العائلة الواحدة.

المسلسل من تأليف عبد الله حافظ، وإخراج مصطفى رشيد، وإنتاج Seven Style Art Production and Advertising.

بطولة: محمد المنصور، حسين المنصور، فخرية خميس، لمياء طارق، عبير أحمد، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على قناتي دبي، والظفرة.

النون وما يعلمون: تدور أحداث العمل حول الرغبة بالانتقام، وتعود جذور القصة إلى طفلة عانت من أنانية والدها، بعدما فقدت والدتها بعمر الـ 5 سنوات، أثناء ولادة شقيقها.

المسلسل من تأليف عبد الرحمن أشكناني، وإخراج حمد البدري، وإنتاج مؤسسة دبي للإعلام.

بطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، عبد الله الطليحي، عبير أحمد، طيف، فاطمة الحوسني، محمد الصيرفي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على دبي وART.

قفص مخملي: تدور أحداثه حول سيدة ثرية صارمة تخفي وراءها الكثير من الأسرار، وترعى أبناء شقيقها بعد وفاته. ويتناول العمل ما تواجهه هذه العائلة الكويتية مع مشكلات اجتماعية، ومالية.

المسلسل من تأليف مريم نصير، وإخراج علي بدر رضا، وإنتاج أبوظبي للإعلام.

بطولة: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، بدر الشعيبي، ميثم بدر، سارة صلاح، رهف العنزي مرام البلوشي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على أبوظبي.

كذبة إبريل: تعيش "بيبي" مع زوجها التاجر المعروف حياة مثالية، لكن حياتها ستنقلب رأسًا على عقب، حينما تكتشف أنها كانت تعيش في دوامة من الأكاذيب.

المسلسل من تأليف عبد الرحمن أشكناني، وإخراج حسين الحليبي، وإنتاج Beyond Dreams.

بطولة: زهرة عرفات، جاسم النبهان، شوق الهادي، مي البلوشي، ليلى عبد الله، عبدالله بهمن، سعود بوشهري، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على روتانا، MBC دراما، ومنصة شاهد.

قرة عينك: تدور أحداث العمل في إطار إنساني- كوميدي، حول سيدة تُسجن ظلمًا، وتظهر براءتها بعد 30 عامًا، لتخرج وتجد كل الأبواب مغلقًة في وجهها.

المسلسل من تأليف علي شمس، وإخراج سعود بوعيد، وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

بطولة: حياة الفهد، ريم عبدالله، عبد العزيز نصار، صلاح الملا، سعاد علي، شيماء علي، صمود المؤمن، أسيل عمران، محمد الدوسري، حصة النبهان، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على قنوات السعودية، ودبي، وSBC.

حياتي المثالية: يتقاطع طريق محامية تمثل النساء فقط، مع الرجل الذي كانت ستتزوجه يومًا، عندما يمثلان صديقيهما في قضية طلاق تحمل في ملفاتها مشاعر الحب، والكره، والرغبة بالانتقام، وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج سائد بشير الهواري، وإنتاج المجموعة الفنية.

بطولة: فوز الشطي، خالد أمين، احمد ايراج، فهد باسم، مريم الغامدي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على MBC دراما، ومنصة شاهد.



ومن الأعمال الكوميدية الخليجية المنتظرة هذا الموسم؛ "طاش 19" الذي يشهد عودة ناصر القصبي وعبدالله السدحان إلى السلسلة السعودية الشهيرة بعد غياب سنوات، إضافة إلى "منهو ولدنا" - الموسم الثاني، و"سكة سفر"- الموسم الثاني. تعرض الأعمال الثلاثة على منصة شاهد، وهناك أيضًا "فنطاس" على قناة أبو ظبي، و"شباب البومب"11 على روتانا.