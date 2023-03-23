دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الوقت الذي كانت فيه قائمة العروض الرمضانية من الدراما المصرية واضحة قبل أيام من انطلاقة الموسم، واجهت الدراما السورية ما وُصف بـ "مساومات" الساعات الأخيرة التي أقصت عدة أعمال من العرض، ومنها مسلسل "دوار شمالي"، الذي كان يجري الحديث عن عرضه على قناة أبو ظبي.

وأعلنت القناة بشكل مفاجئ عن استكمال برنامج عروضها في رمضان بـ"خريف عُمر"، المسلسل الذي كان يواجه حظوظًا ضئيلة في العرض.. إليكم ما نعرفه عن المسلسلين.

خريف عمر: تدور أحداثه خلال 3 مراحل زمنية حول قاتل متسلسل، بدافع تحقيق العدالة، ويسعى محقق لحل ألغازها.

المسلسل من تأليف: حسام شرباتي ويزن مرتجى، إخراج المثنى صبح، وإنتاج Pentalens.

بطولة: سلوم حداد، باسم ياخور، معتصم النهار، عبد المنعم عمايري، ترف التقي، الممثلة اللبنانية كارمن لبس، وممثلون كثر آخرون.

أما دوار شمالي فيأخذ اسمه من مسار أطول رحلة وسائط نقل عامة في دمشق، وتدور أحداثه في حي "ماورد" الشعبي الذي يحاول رجل فاسد يحاول السيطرة عليه لأهمية موقعه الجغرافي طمعاً بتحويله لثروة عقارية، وحينما يصطدم بصلابة سكانه، يستعين بابن أحد ملّاك الحي الأساسيين لتحقيق غايته بأي ثمن، تدور أحداث العمل خلال ثلاثة فترات زمنية، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الزمن الحاضر.

المسلسل من تأليف حازم سليمان، وإخراج عامر فهد، وإنتاج إياد الخزوزـ I See Media Services .

وبطولة: عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، أنس طيارة، نانسي خوري، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فايز قزق، ، هبة نور، علي كريّم، وائل زيدان، طارق مرعشلي، جمال العلي، عبير شمس الدين، مريم علي، علا باشا، مروة الأطرش، رنا كرم، وممثلون كثر آخرون.