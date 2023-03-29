القاهرة، مصر (CNN)-- قدّمت نقابة المهن التمثيلية بلاغًا للنائب العام ضد الداعية السلفي حاتم الحويني، تتهمه بــ"التطاول على الفنانين وصناع المسلسلات المصرية"، مرفقا به صور منشورات كتبها ضد عدد من الممثلين، وكذلك انتقاده مسلسل الإمام الشافعي، الذي يجسد حياة الإمام محمد الشافعي.

وفقا للموقع الرسمي للشيخ أبو إسحاق الحويني، فإن حاتم أحد أبنائه الاثني عشر، وقد تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر، ويعمل مع والده في تحقيق تراث الأمة، حسبما ذكر في حسابه الشخصي، إلى جانب عمله في مجال الاستيراد والتصدير.

وقال شعبان سعيد، المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التمثيلية، إنه تقدم نيابة عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد رجل الدين حاتم الحويني، يتهمه بـالتطاول والهجوم على الفنانين، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفق بالبلاغ صورا مما ذكره الحويني في حسابه من تطاول على المسلسلات المصرية، وعدد من الفنانين، منهم أحمد بدير، وهجومه على مسلسل الإمام الشافعي وبطل العمل الفنان خالد النبوي.

وكتب الداعية السلفي حاتم الحويني، منشورات في حساباته تهاجم المسلسلات المصرية المعروضة خلال شهر رمضان، مستخدمًا هاشتاغ "انتقدوا المسلسلات المصرية بشدة".

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "نقابة المهن التمثيلية تنتظر قرار النيابة العامة بفتح التحقيق في البلاغ المقدم ضد حاتم الحويني، وبعدها سينضم لبلاغ النقابة الفنانين أحمد بدير، وخالد النبوي، واللذان تعرضا لتطاول الحويني عن أدوارهما في الأعمال الدرامية في رمضان، مما يعرضه لمواجهة تهمة السب والقذف"، متابعًا: "ننتظر أن يتم التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالبلاغ، وطلب الحويني للتحقيق معه في الاتهامات الواردة، وبعدها الإحالة للمحاكمة".

وبدأ الداعية السلفي هجومه على المسلسلات المصرية، بانتقاد مسلسل الإمام الشافعي، متهمًا صناع العمل بـ"تحريف سيرة رجل الدين الراحل... يمثلون دور الإمام الشافعي في مسلسل خبيث يحرفون فيه سيرته العطرة ويلعبون بأقواله ويضعونها في قوالب تخدم فكرهم الخبيث"، مضيفا: "احذروا أخذ التاريخ من كل المسلسلات المصرية، فقد زوروا تاريخا عشناه، فكيف بما في بطون الكتب والمجلدات لم يطلع عليه العوام".

وأشار شعبان سعيد إلى أن نقيب المهن التمثيلية، سبق أن أقام دعوى قضائية ضد حاتم الحويني، لـ"تطاوله" على زكي وزوجته روجينا، وتم الحكم في الدعوى بتغريم الشيخ مبلغا ماليًا، إلا أنه لم يتم تنفيذه، لافتا أن نقابة المهن التمثيلية حصلت على أحكام قضائية ضد بعض الشخصيات التي تطاولت على الفنانين خلال الفترة الماضية، من بينهم محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، والناقدة الفنية ماجدة خيرالله، وتم التصالح في بعض هذه الأحكام بعد اعتذار المتهمين.

وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد الداعية السلفي حاتم الحويني، إذ سبقه بلاغًا منذ عامين وقضت وقتها المحكمة بتغريم الداعية 20 ألف جنيه (647.25 دولار).

وانتقد حاتم الحويني، مسلسل الإمام الشافعي، وقال إنه "مكتوب بأسلوب ركيك لا يعرفه الشافعي، كيف هذا وهو الإمام الفصيح البليغ والخطيب المفوه؟"