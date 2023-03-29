بعد الإشادة بـ "رسالة الإمام".. صناع المسلسل في مأزق بسبب شاعر سوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الشاعر السوري حذيفة العرجي، سعيه لرفع دعوى تعويض عن حقوقه "الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية"، ضد صناع مسلسل "رسالة الإمام".

جاء ذلك بعدما فجّر الشاعر مفاجأة مؤخرًا، حينما أعلن أن الممثل خالد النبوي، ظهر في مقطع من المسلسل منشدًا بيتين من الشعر، نُسبا في العمل إلى الإمام الشافعي، لكنهما من أوائل ما كتب العرجي "قبل عشر سنوات"، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي في فيسبوك.

وأوضح حذيفة العرجي أن البيتان اللذان أشار إليهما، هما: "وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا..سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا، وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا". يظهر خالد النبوي وهو يلقي البيتين المشار لهما، في مقطع من المسلسل نشرته CBC عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

ولم يصدر، حتى تاريخه. أي تعليق من صناع مسلسل " رسالة الإمام" حول ما أثاره الشاعر السوري حذيفة العرجي.

ويتناول المسلسل سيرة محمد بن إدريس الشافعي، بين أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجري، ويضيء على فترة إقامته في مصر طلبًا للعلم.



المسلسل من تأليف: محمد هشام عبية ومجموعة كتاب مصريين وسوريين، وإخراج الليث حجو، وإنتاج MediaHub - سعدي جوهر.

بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد القيش، فرح بسيسو، أروى جودة، خالد أنور، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على DMC و CBC وART و الحياة والمحور، ومنصة WATCH IT.