دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو يتحدث خلاله الأمريكي ديفيد راي غريفين، المعروف بكتاباته المناقضة للرواية السائدة عن هجمات الحادي سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

ونشر علاء مبارك، الاثنين، مقطع فيديو كان منشورًا في البداية على تطبيق تيك توك، وتساءل: "هل كان الحادي عشر من سبتمبر عملاً داخليًا!؟"

خلال الفيديو، قال ديفيد راي غريفين إنه تم التلاعب بهجمات الحادي عشر من سبتمبر لخدمة أجندة أمريكية للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. وروج غريفين لنظريات وكتابات تعتبر هجمات 11 سبتمبر "مؤامرة".

وراح ضحية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، 2977 شخصًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

آنذاك، اختطف 19 رجلاً أربع طائرات تجارية أمريكية كانت متجهة إلى وجهات في الساحل الغربي. واتهم تنظيم القاعدة بتدبير الهجمات.