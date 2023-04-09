رحيل الفنان السوري فائق عرقسوسي.. ابنته نور أعلنت وفاته بكلماتٍ مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنان السوري فائق عرقسوسي، الحياة، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض. وأعلنت وفاته ابنته الفنانة نور عرقسوسي، الأحد، ونعته نقابة الفنانين في سوريا، والعديد من زملائه عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تخرج الفنان الراحل، المولود في دمشق 1954؛من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة. وقدم خلال مسيرته، العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية. وكان آخر أدواره في التلفزيون، إطلالته كضيف شرف في المسلسل التاريخي "فتح الأندلس" الذي عُُرض في موسم دراما رمضان 2022.