دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، أنها "أصدرت مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر محتوى مخالفا يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة (تيك توك)".

وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على تويتر، مساء الأربعاء، إنها "أصدرت مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بنشر محتوى مخالف".

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن "المحتوى من شأنه إثارة النعرات القبلية والعنصرية على منصة (تيك توك)".

وأكدت الهيئة أن "العقوبة المفروضة على المخالف تشمل نشر اعتذار، مع فرض غرامة بحقه تبلغ 30 ألف ريال سعودي".

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت، الثلاثاء، أنها رصدت "خلال الربع الأول من 2023، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الهيئة في بيان: "تنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي".