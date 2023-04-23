نبذة عن الفنان السوري محمد قنوع بعد إعلان وفاته بعمر 49 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي الفنان السوري، محمد قنوع، مساء السبت، إثر احتشاء بعضلة القلب (نوبة قلبية) عن عمر يناهز الـ49 عاما، وذلك بعد فترة قصيرة على ما نشره بصفحته على وسائل التواصل الاجتماعي من وداع لشخصية "شومان" التي أداها في مسلسل العربجي في الموسم الرمضاني الدرامي لهذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن الفنان الراحل وفقا لما أوردته "سانا":

لم يكن محمد قنوع، ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع الذي ينتمي لعائلة فنية شهيرة في عالم المسرح، بحاجة للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية كونه خريج مدرسة الأخوين قنوع الفنية، فدرس في المعهد السياحي والفندقي وتخرج منه وعمل لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس” وكانت له تجربة مسرحية أخرى مع جوقة الفرح بعنوان “درب الخبز” في عام 2018.

وقضى قنوع ما يقارب 3 عقود في الحقل الفني والدرامي حيث بدأت انطلاقته عندما اختاره الفنان ياسر العظمة ليشاركه في العام 1995 في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، فقدم لوحات أظهرت موهبته وتمكنه من لعب الأدوار كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة وعرف في مجال السينما في فيلم “خارج التغطية” عام 2007.

شارك الراحل قنوع في عشرات الأعمال الدرامية والتلفزيونية منها خلف الجدران 1995، مدير بالصدفة 1996، أهل وحبايب 1999، لشو الحكي 2001 أبو المفهومية، الياسمين والإسمنت أيامنا الحلوة في عام 2003، ليالي الصالحية 2004، عصر الجنون، الغدر، خمسة وخميسة 2005، غزلان في غابة الذئاب وشاء الهوى في عام 2006.

ولعب أدوار مهمة في العديد من المسلسلات السورية منها على حافة الهاوية وسيرة الحب عام 2007 أما في عام 2008 فشارك في أولاد القيمرية، بيت جدي، يوم ممطر آخر، وعلق في أذهان الجمهور في مسلسل أيام الدراسة وغيرها الكثير.

وتميز قنوع في أدائه أدوار البيئة الشامية التي عرف بها ولا سيما في السلسلة الشهيرة من باب الحارة، الشام العدية، أسعد الوراق، الدبور، أهل الراية والأميمي والمسلسل التاريخي القعقاع بن عمرو التميمي 2010 وغيرهم.

وكانت آخر أعمال قنوع في السنوات الثلاث الماضية حارة القبة، السنونو، على صفيح ساخن على قيد الحب ليكون ظهوره الفني الأخير في دراما رمضان هذا الموسم في مسلسلات العربجي، حارة القبة، زقاق الجن، صبايا، قرار وزير ومربى العز.