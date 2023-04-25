(CNN)-- حاولت مركبة يابانية، تحمل مركبة جوالة تم تطويرها في الإمارات العربية المتحدة، أن تجد موطئ قدم لها على سطح القمر، الثلاثاء، لكن مراقبي الطيران على الأرض لم يتمكنوا على الفور من استعادة الاتصال، مما دفع الشركة إلى افتراض فقدان المركبة الفضائية.

من المحتمل أن تكون هذه أول عملية هبوط على سطح القمر في العالم لمركبة فضائية مطورة تجاريًا.

أطلق المسبار، الذي بنته شركة آي سبيس اليابانية، على متن صاروخ سبيس إكس من كيب كانافيرال، فلوريدا، في 11 ديسمبر/ كانون الأول من الأرض، باستخدام مسار منخفض الطاقة. بشكل عام، استغرقت رحلة مركبة الهبوط حوالي 870 ألأف ميل (1.4 مليون كيلومترًا) عبر الفضاء.

كان من المتوقع أن يحدث الهبوط يوم الثلاثاء الساعة 12:40 مساءً (بالتوقيت الشرقي)، وهو الأربعاء الساعة 1:40 صباحًا بتوقيت اليابان القياسي.

مرت دقائق بينما عمل فريق مراقبة المهمة على استعادة الاتصال بالمركبة بعد انقطاع الاتصالات المتوقع. بعد حوالي 20 دقيقة من وقت الهبوط المخطط له، قدم الرئيس التنفيذي لشركة آي سبيس تاكيشي هاكامادا تحديثًا.

وقال: "لم نتمكن من تأكيد هبوط ناجح. علينا أن نفترض... أننا لا نستطيع إكمال الهبوط على سطح القمر. يواصل مهندسونا التحقيق في الموقف".

وأضاف أن فريقه كان قادرًا على جمع البيانات من المركبة حتى محاولة الهبوط، وهو "إنجاز كبير" من شأنه أن يساعد في إفادة بعثات آي سبيس المستقبلية.

كانت مركبة الهبوط على القمر، المسماه Hakuto-R، تحمل مركبة راشد، التي بناها مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، في الإمارات العربية المتحدة - أول مركبة فضائية عربية على سطح القمر.

في التاريخ، نفذت ثلاث دول فقط هبوطًا محكمًا على سطح القمر - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين. تظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي وضعت البشر على سطح القمر.

اتبعت شركة آي سبيس اليابانية نهجًا مختلفًا عن الرحلات القمرية السابقة، حيث حاولت الهبوط بمركبتها الفضائية على القمر كعمل تجاري هادف للربح وليس تحت راية دولة واحدة.

شاركت الشركة تحديثات المهمة على حسابها في تويتر، بما في ذلك صورة حديثة للأرض تطل من خلف القمر والتقطتها المركبة الفضائية أثناء تحركها عبر مدار القمر.

كانت شركة استكشاف القمر تستعد للحوادث. وفي حالة نجاحها، كان من المتوقع أن تخرج مركبة راشد التي يبلغ وزنها 22 رطلاً (10 كيلوغرامات) من مركبة الهبوط على سطح القمر وتقضي "معظم النهار القمري الذي يستغرق 14 يومًا في استكشاف حفرة أطلس شمال شرق القمر"، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "مسبار راشد مجهز بكاميرا عالية الدقة على الصاري الأمامي وأخرى مثبتة في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا ميكروسكوبية وكاميرا تصوير حراري. إنه يحمل أيضًا مسبار لانجمير لأخذ عينات من بيئة البلازما السائدة فوق سطح القمر مباشرةً".

السياق

شركة آي سبييس اليابانية هي واحدة من عدة شركات تنافست في Google Lunar XPrize، التي عرضت مكافأة قدرها 20 مليون دولار للشركة التي يمكنها وضع مركبة روبوتية على سطح القمر، والسفر لمسافة ألفي قدم، ونقل البيانات إلى الأرض.

اختارت ناسا أربعة رواد فضاء لأول مهمة مأهولة إلى القمر منذ 50 عامًا.

تم إلغاء المسابقة التي ترعاها Google في عام 2018 - ولكن آي سبيس كانت من بين الشركات التي اختارت الاستمرار في متابعة المهمة.

كانت شركة SpaceIL ومقرها إسرائيل أول متسابق في XPrize يحاول وضع مركبة الهبوط على القمر بعد انتهاء البرنامج. تحطمت مركبتها الفضائية بيريشيت في عام 2019 بعد أن فقدت الفرق الأرضية الاتصال بمركبة الهبوط أثناء اقترابها من السطح.

في نفس العام، فقدت منظمة الفضاء والأبحاث الهندية الاتصال بمركبة هبوط على سطح القمر قبل وقت قصير من موعد هبوطها على سطح القمر. لم يتم استعادة الاتصالات مع المركبة الفضائية مطلقًا، وكشفت الصور من المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لناسا في وقت لاحق موقع التحطم والمكان النهائي للمهمة.

تعد مهمة استرداد عينات التربة القمرية نيابة عن ناسا جزءًا من خطط آي سبيس المستقبلية - يتضمن برنامج آرتميس الخاص بها استخدام مركبات هبوط القمر التجارية لاستكشاف سطح القمر.