بسمة بوسيل تُعلن طلاقها من تامر حسني وهذا التعليق الذي كتبته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت زوجة الفنان المصري، تامر حسني انفصالهما، الخميس، مشيرة إلى أنها تتمنى له الخير وأن المودة والاحترام بينهما سيستمران.

وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على إنستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وتابعت بوسيل: "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".

وأعاد الفنان المصري نشر "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستغرام أيضا دون أن يُعلق عليها.

وتزوج حسني وبوسيل عام 2012 ورُزق الثنائي بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.