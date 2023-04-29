فيديو سقوط شيرين عبدالوهاب على المسرح في دبي يتصدر بحث غوغل وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب قائمة أبرز الموضوعات التي يُبحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح السبت.

ويأتي ذلك وسط تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الغنائي الذي احييته الفنانة المصرية في دبي ولحظة تعثرها وسقوطها على خشبة المسرح.

ونقلت بوابة الأهرام المصرية ما حصل للفنانة بتقرير على موقعها الرسمي، ذكرت فيه: "قالت شيرين عبدالوهاب بعد سقوطها على المسرح: ’شوفوا والله.. بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات ديه المفروض تتدفن في المسرح عشان المطرب ميقعش.. ولكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا‘".

ويذكر أن الفنانة المصرية تصدرت أبرز المواضيع التي أثارت تفاعلا واسعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد كل الدراما التي حدثت حول علاقتها المتوترة مع طليقها الفنان حسام حبيب قبل إعلان أنها عادت إليه رسميًا، بحسب ما أعلنت في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، حينها.