دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تحدث فيه عن الطريقة التي تعرف فيها على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، حيث نشر الديوان الملكي الأردني فيديو الجلسة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام أرنية وسعودية بتقارير سابقة.