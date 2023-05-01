دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنان المصري مصطفى درويش الحياة، الاثنين، عن عمر 43 عامًا، إثر "توقف مفاجئ بعضلة القلب"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية، ونعاه العديد من الفنانين المصريين، عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل.

واختتم مصطفى درويش مسيرته في موسم دراما رمضان 2023 الفائت، بمشاركته في مسلسلات "كامل العدد"، "إكس لانس"، "تلت التلاتة"، و"سره الباتع"، ومن المفارقة أن المسلسل الأخير يحمل توقيع المخرج خالد يوسف، الذي بدأ الفنان الراحل مسيرته تحت إدارته بدور ضابط شرطة في فيلم "كف القمر" سنة 2011، بحسب ما صرح درويش سابقًا في أحد إطلالاته الإعلامية.

وأعاد المخرج خالد يوسف، رواية حكاية بداية الراحل معه، في تدوينةٍ مؤثرة، نعاه فيها، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وخلال مسيرته الفنية القصيرة نسبيًا، شارك الفنان مصطفى درويش، في عددٍ من المسلسلات التلفزيونية المصرية، وقد يكون أشهر الأدوار التي قدمها "فتحي" في المسلسل الكوميدي " بـ 100 وش"، تحت إدارة المخرجة كاملة أبو ذكري. ومن أواخر الأدوار التي قدمها، مشاركته في فيلمي "جولات"، و"شماريخ"، وكلاهما لم يعرض بعد.

