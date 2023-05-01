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(CNN)-- أكد جيفري هينتون، الملقب بـ"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، الاثنين، أنه ترك دوره في غوغل الأسبوع الماضي للتحدث علنًا عن "مخاطر" التكنولوجيا التي ساعد في تطويرها.

عمل هينتون الرائد على الشبكات العصبية شكّلت أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل العديد من المنتجات المعاصرة. لقد عمل بدوام جزئي في غوغل لمدة عقد من الزمان في جهود تطوير الذكاء الاصطناعي لعملاق التكنولوجيا، ولكن منذ ذلك الحين أصبح لديه مخاوف بشأن التكنولوجيا ودوره في تطويرها.

قال هينتون لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من أبلغ عن قراره: "أعزّي نفسي بالعذر العادي: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر يفعل ذلك".

في تغريدة يوم الاثنين، قال هينتون إنه غادر غوغل حتى يتمكن من التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وليس بسبب الرغبة في انتقاد غوغل على وجه التحديد.

قال هينتون في تغريدة: "غادرت حتى أتمكن من التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي دون التفكير في كيفية تأثير ذلك على غوغل". وأضاف: "لقد تصرفت غوغل بمسؤولية كبيرة".

قال جيف دين، كبير العلماء في غوغل، إن هينتون "حقق اختراقات تأسيسية في مجال الذكاء الاصطناعي"، وأعرب عن تقديره لـ"عقد من المساهمات في غوغل".

وقال دين في بيان لشبكة CNN: "نظل ملتزمين بنهج مسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي. نحن نتعلم باستمرار لفهم المخاطر الناشئة مع الابتكار بجرأة أيضًا".

يأتي قرار هينتون بالتخلي عن الشركة والتحدث عن التكنولوجيا في الوقت الذي أثار فيه عدد متزايد من المشرعين ومجموعات المناصرة والمطلعين في مجال التكنولوجيا إنذارات حول إمكانية قيام مجموعة جديدة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنشر المعلومات المضللة وإزاحة الوظائف.

ساعدت موجة الاهتمام حول تقنية "شات جي بي تي" أواخر العام الماضي في تجديد سباق التنافس بين شركات التكنولوجيا لتطوير ونشر أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة في منتجاتها. تحتل أوبن ايه آي وميكروسوفت وغوغل موقع الصدارة في هذا الاتجاه، لكن آي بي ام وأمازون وبايدو وتن سنت تعمل على تقنيات مماثلة.

في مارس / آذار، وقع بعض الشخصيات البارزة في التكنولوجيا على رسالة تدعو معامل الذكاء الاصطناعي إلى وقف تدريب أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرة إلى "المخاطر العميقة على المجتمع والإنسانية".

الرسالة التي نشرها معهد مستقبل الحياة، وهي منظمة غير ربحية يدعمها إيلون ماسك، جاءت بعد أسبوعين فقط من إعلان أوبن ايه آي نظام جي بي تي - 4، وهو نظام أكثر قوة من التكنولوجيا التي تشغل شات جي بي تي. في الاختبارات المبكرة والعرض التوضيحي للشركة، تم استخدام جي بي تي – 4 لصياغة الدعاوى القضائية واجتياز الاختبارات الموحدة وإنشاء موقع ويب عملي من رسم مرسوم يدويًا.

هينتون ليس أول موظف في غوغل يرفع راية حمراء بشأن الذكاء الاصطناعي. في يوليو/ تموز، فصلت الشركة مهندسًا ادعى أن نظامًا للذكاء الاصطناعي لم يتم الكشف عنه أصبح واعيًا، قائلاً إنه انتهك سياسات التوظيف وأمن البيانات. في حين رفض كثيرون في مجتمع الذكاء الاصطناعي بشدة تأكيد ما قاله المهندس.